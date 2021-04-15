Amasya'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, kamu kurumu ve bankaya girmek isteyen 3 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur