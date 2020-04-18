Amasya'da koronavirüs tedbirleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bakkal ve marketler ile toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından araç sürücülerinin ve vatandaşların ateşi ölçülürken, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Esnafa ve vatandaşlara salgından dolayı sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini anlatan ekipler, "Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kendi izolasyonumuzu kendimiz oluşturalım. Mümkün oldukça dışarı çıkmayarak evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde vatandaşlara maske ve eldiven takmaları hususunda da uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA