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Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Duran Yıldız (74) idaresindeki 57 AD 048 plakalı otomobil, Boroboy köyü mevkisinde köprüden dere yatağına düştü.

Kazada, sürücü ile eşi Halise Yıldız (72) yaşamını yitirdi, Hanife Nur (14) ve Çınar Koçak (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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