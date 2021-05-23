Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Amasya'da tek katlı bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'da tek katlı bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesi Hacıhayta Mahallesi Tarlalar Sokak'ta Metin Kasapoğlu'na ait tek katlı evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğü sardı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Amasya'da kömürlükte çıkan yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler
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