Amasya'da kış lastiği denetimleri
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Amasya'da kış lastiği denetimleri

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

05.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:18
Amasya'da kış lastiği denetimleri

Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde İl Jandarma Komutanlığına bağlı altı trafik timi görev aldı.

Uygulamada 323 aracın kontrol edildiği, eksiklik tespit edilen 12 araca cezai işlem uygulandığı, kış ayları boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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