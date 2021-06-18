Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
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Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül

Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şehzadeler şehri Amasya'da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı, başarılı üreticiler ödüllendirildi.

Şehzadeler şehri Amasya'da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı, başarılı üreticiler ödüllendirildi. 46 yarışmacı arasında birinciliği kazanan Selma Gider, 3 bin liralık para ödülü aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentin 35 bin ton kiraz yetiştiriciliğiyle Türkiye'de 7. sırada bulunduğunu söyledi. Uygulanan projeler ve fidan desteğiyle üretimin her geçen yıl çoğalmasının sağlandığını belirten Masatlı, ürün kalitesinin 10-15 yıl öncesine göre önemli oranda artarak değişim gösterdiğini vurguladı. Masatlı, "Son 1 yılda 26 bin dekarı geçen kiraz üretim sahamıza, yaptığımız çalışmalar sonucu 390 dekarlık bir alan ilave ettik. Bu çalışmalardaki amacımız çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi ve hayat standartlarının artmasıdır" dedi.

Üretilen kirazların yüzde 20'sinin yurt dışına ihraç edilebildiğine değinen Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin de, "Sürekli projeler yaparak ihracata uygun kiraz çeşitlerinin oranını artırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği yarışmaya katılan 46 üretici arasından yetiştirdikleri ürünleri kriterlere göre belirlenen ilk 3 üreticiye para ödülleri verildi. AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ile CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin'in de yer aldığı programın sonunda etkinliği izleyen vatandaşlara kiraz ikram edildi. - AMASYA

Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül - Haberler Ekonomi
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