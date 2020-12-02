Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
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Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı

02.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:59

Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde mevsimi şaşıran kiraz ağaçları Aralık ayında çiçek açmaya başladı.

Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde mevsimi şaşıran kiraz ağaçları Aralık ayında çiçek açmaya başladı.

Yer yer yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar olmasına rağmen alçak kesimlerde meyve ağaçları nisan ayında çiçek açması gerekirken, Aralık ayının başında çiçek açtı. Sonbaharın sonunda ilkbahar yaşandı.

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Meyve ağaçlarının çoğu Kasım ayında yapraklarını dökerken kiraz ağaçlarının Aralık ayında çiçeklerinin açması görenleri şaşırtıyor.

Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
Amasya'da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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