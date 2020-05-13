Amasya'da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza
Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
13.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:31
Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde olduğu belirlenen kazada can kaybı olmadı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı kaynaklandığı bildirildi. - AMASYA
Kaynak: İHA