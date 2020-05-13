Amasya'da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde olduğu belirlenen kazada can kaybı olmadı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı kaynaklandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA