Amasya'da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza
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Amasya'da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza

Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Amasya'da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza
13.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:31

Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde olduğu belirlenen kazada can kaybı olmadı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı kaynaklandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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