Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
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Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

İlçedeki bir mermer atölyesinin işletmeciliği yapan Adem Atasoy'un baktığı Çakır isimli köpek ile Garip isimli kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor.

Atasoy, AA muhabirine, sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını belirterek "Çakır ismini verdiğimiz köpek ile Garip ismini verdiğimiz kediye küçüklüğünden itibaren bakıyoruz. Bu ikisi ayrı bir cins değil de iyi bir dost olarak büyüdüler. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi.

Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor
Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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