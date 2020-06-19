Amasya'da kaybolan muhabbet kuşu itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
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Amasya'da kaybolan muhabbet kuşu itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaybolan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Amasya'da kaybolan muhabbet kuşu itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
19.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:00

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaybolan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Mahsen Mahallesi'nde yaşayan Halime Çanakçı, evde beslediği "Çapkın" isimli muhabbet kuşu kaybolunca Merzifon Belediyesinden yardım istedi.

Çanakçı, Belediyenin sosyal medya hesaplarından kaybolan muhabbet kuşunun fotoğraflarının yayınlanmasına talep etti.

Sosyal medyada fotoğrafların paylaşılmasının ardından Abdurrahim Rumi Camisi avlusundaki ağaca sığınan kuşu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekipleri, "Çapkın"ı bulunduğu yerden alarak Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü, ardından da sahibine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinden muhabbet kuşunu teslim alan Çanakçı, "Aşkım benim, seni çok seviyorum." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuşu kaybolduğu için çok üzüldüğünü dile getiren Çanakçı, "Merzifon Belediyesini ziyaret ederek durumu anlattım. 'Çapkın'ın ismini söylediğini, konuşabildiğini belirttim. Bulunduğu için çok mutluyum. İtfaiye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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