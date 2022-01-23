Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı - Haberler
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Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde rahatsızlanan 82 yaşındaki kadına, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle zorlukla ulaşıldı.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde rahatsızlanan 82 yaşındaki kadına, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle zorlukla ulaşıldı.

İlçeye bağlı Kozluca köyünde yaşayan Zehra Çevik'in rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, hastaya ulaşıp tedavisinin yapılması için talimat verip, ekiple birlikte Çevik'in yaşadığı köye gitti.

Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla karla kaplı yolun açılması sayesinde Çevik'e ulaşarak tedavisini gerçekleştirdi.

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

Kardan yolu kapanan köydeki hastaya güçlükle ulaşıldı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

Taşova, Amasya, Güncel, Haber

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