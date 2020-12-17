Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

17.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:52
Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

Amasya'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi.

Amasya'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlatılan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 13 kişi Valilikçe karantina yurdu olarak belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdunda gözetim altına alındı.

Söz konusu kişilere idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Pierre Webo Burak Yılmaz Özgür Yankaya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:54:25. #1.15#
title