Amasya'da karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya'da karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi

11.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:34
Amasya'da karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, pazar yerleri, kamu kurumları ve bankalara girmek isteyen 14 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 14 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İlgili Haberler

Rize'de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi
Rize'de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi
Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı
Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı
Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
Karabük'te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:35:31. #1.14#
title