Amasya'da karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ihlali yapan 14 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, pazar yerleri, kamu kurumları ve bankalara girmek isteyen 14 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 14 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur