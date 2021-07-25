Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti

Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti Amasya'nın Taşova ilçesinde sahneye çıkan İmera Grubu ilçede Karadeniz rüzgarı estirdi.

Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sahneye çıkan İmera Grubu ilçede Karadeniz rüzgarı estirdi.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda her yıl düzenlenen şenlikler pandemi sebebiyle 1 buçuk yıl ertelenmişti. Bu sene yeni normalleşme sürecinden Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen şenlikte Karadeniz rüzgarı esti. İmera Grubu'nun konseriyle renklenen etkinlikte, İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Eskişehir ve Tekirdağ'dan ve birçok ilden gelen vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle coşku ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede İmera Grubu, seslendirdikleri parçalarla vatandaşları coşturdu. Konser öncesi sanatçı Orhan Türkoğlu ve Hüseyin Ünay da sahneye çıktı. Sanatçıların söyledikleri şarkılara vatandaşlar yöreye özgü halk oyunlarıyla eşlik ettiler.

Karadeniz müziği icracısı olan 2014 yılında kurulan Grup İmera'nın solisti Hüseyin Ulusan, grup üyeleriyle birlikte İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hüseyin Ulusan, "Konserlerle ilgili malum belli bir pandemi sürecinden geçtik. Bu pandemi sürecinde birazcık bizler de kendi halimizde kaldık ama şu anda pandeminin birazcık daha gevşek davranıldığı için konser aktiviteleri de aktif hale geldi" dedi.

Pandemi sürecinde iş yapamayan müzisyenlere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Ulusan, "Tabii ki müzisyenlere destek verilmesi gerekiyor. Bunla birlikte müzisyenlerin de kesinlikle mesleklerinden vazgeçmemeleri ve sonuna kadar çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı