Amasya'da kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı
Amasya'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Amasya'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte geceden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Taşova-Ladik kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, Boraboy mevkisinde bir çekme karavan yoldan çıkarak kara saplandı.
Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe kapattığı yolda, traktör yardımı ile kara saplanan araç çıkarıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri kar yağışına karşı sürücüleri uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur