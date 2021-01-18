Amasya'da kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı
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Amasya'da kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı

18.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:56
Amasya'da kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı

Amasya'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasya'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte geceden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Taşova-Ladik kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, Boraboy mevkisinde bir çekme karavan yoldan çıkarak kara saplandı.

Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe kapattığı yolda, traktör yardımı ile kara saplanan araç çıkarıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri kar yağışına karşı sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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