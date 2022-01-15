AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

AMASYA (DHA) - AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Amasyalılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimlerin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Kar yağışıyla birlikte şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalı boyu evlerinin beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının yarın da etkili olacağı belirtildi.

AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

 Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

title