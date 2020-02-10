Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı

10.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:37

AMASYA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

Amasya Belediyesi ekipleri, bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri ise kar üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Amasya merkezde özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle kentin kuş bakışı görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Kaynak: DHA