Amasya'da kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

30.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:32

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 2 köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapandığını tespit ettikleri 2 köy yolunda çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Karakese Köyü ve Suluoava ilçesine bağlı Seyfe köyünün yolları greyderlerle yapılan çalışma sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, ekiplerinin kışa hazır olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz kış için hazırlıklarını tamamladı. Gece gündüz kapanan köy yollarımız için her an müdahaleye hazırız. Kış aylarında özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için biz İl Özel İdaresi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de kapanan 2 köy yolumuza hemen müdahale ederek açtık." dedi.

Kaynak: AA