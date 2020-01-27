Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

27.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:48
Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Yalçın Tozlu (49) idaresindeki 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile Seçkin Üçay'ın (29) kullandığı 05 EN 302 plakalı otomobil Amasya-Çorum kara yolunun Bağlıca mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Alper Pekdemir, Olcay Geçici, Şükrü ve Süleyman Önder yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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