Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişinin fırlama anı güvenlik kamerasında
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Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişinin fırlama anı güvenlik kamerasında

08.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:36
Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişinin fırlama anı güvenlik kamerasında

Amasya'da kamyonet ile otomobilinin çarpıştığı kazada 2 kişinin araçtan fırlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Amasya'da kamyonet ile otomobilinin çarpıştığı kazada 2 kişinin araçtan fırlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kemal Nehrezoğlu Caddesi'nde, 23 Ekim 2020'de, iki kişinin hafif yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yolda ilerleyen kamyonetin, sağ tarafta beklerken dönüş yapan otomobile çarpması ve otomobildeki sürücü ile yanındaki kişinin araçtan fırladığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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