Amasya'da Kamu Personeline Sıcak Hava İzni

Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacakları bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre kentteki hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, hamile bayanların, yüzde 40'tan yukarı engeli olan personelin, kronik (şeker, tansiyon, kalp, beyin) hastalıkları olanların idari izinli sayılması kararı alınmıştır."



Amasya'da sıcaklıkların yarın 42 derece olacağı tahmin ediliyor.