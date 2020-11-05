Amasya'da kamu hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapıldı
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Amasya'da kamu hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapıldı

05.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:20
Amasya'da kamu hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapıldı

Amasya'da sunulan kamu hizmetlerinin genel değerlendirmesinin gerçekleştirildiği toplantı Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Amasya'da sunulan kamu hizmetlerinin genel değerlendirmesinin gerçekleştirildiği toplantı Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler, filyasyon çalışmaları ve ilde hastalığın son durumunun ağırlıklı olarak ele alındığı toplantıda, yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçilmesi ve bu kapsamda okullarda alınması gereken önlemlere dair bilgilendirmeler yapıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi ve gereken yardımların zamanında ulaştırılması noktasında talimatlar veren Vali Masatlı, "Devletimizin önceliği bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasıdır. Bunun içinde kaymakamlıklarımız ve diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

İl genelindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının giderilmesi ve buna yönelik altyapı projelerinin son durumu ile çeşitli hizmet alanlarında yürütülen çalışmaların da ele alındığı toplantıda görüşülen konular ve talimatlandırılan hususlara titizlikle riayet edilmesi gerektiğine değinen Vali Masatlı, salgın sürecinde ilgili bakanlıkların aldığı kararların eksiksiz olarak uygulanmasının, salgının yavaşlatılması ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantıda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve bazı kurumların müdürleri yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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