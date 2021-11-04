Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, il genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Kamu yatırımlarının yanı sıra sosyal devlet anlayışını da benimsediklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri ve ailelerimiz, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılarımız ve engellilerimize yönelik faaliyetler de aynı şekilde kaymakamlarımız ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Evlerinde yemek yapamayacak derecede yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisine devam ediyoruz. Ayrıca kendi temizliklerini yapamayacak ihtiyaç sahibi büyüklerimize temizlik ve kişisel bakım konusunda da yardımcı olmak için 'Yaşlı Dostu Kent Amasya Projesi'ni hataya geçiyoruz."

Toplantıda Amasya'da sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberi Kaydet