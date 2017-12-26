Amasya'da Kadınlar Programı

Amasya Anneleri Platformu tarafından eğlence programı düzenlendi.



Özel bir restoranda gerçekleştirilen programda, girişimci olmak isteyen kadınlara bilgiler verildi.



Daha sonra başarı hikayelerini anlatan girişimci kadınlar, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.



Platform sözcüsü Ümran Ünal, yaptığı konuşmada, sosyal ve kültürel faaliyetlerde etkin olmak amacıyla Amasya Anneleri Platformunu kurduklarını söyledi.



Kadın girişimci Yasemin Uyar ise hayalleri olan kadılara inanan ve onları destekleyen kurumlara ve insanlara ulaşmanın eskisi gibi zor olmadığını söyledi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), son dönemlerde kadın girişimlere verdiği önceliğin ve önemin güzel karşılandığını ifade eden Uyar, şunları kaydetti:



"Türkiye'de birçok kadın yeterli eğitim imkanlarına sahip olamıyor. Olsa bile çoğu kadın birçok farklı sebeple kariyerini yarıda bırakıyor ve çevrenin de etkisiyle hayallerini gerçekleştiremeyeceğine inandırılıyor. Türkiye'nin her yerinde ve her alanda binlerce kadının başarabileceğine inandığı bir hayali var. Bence bir kadın başaramayacağı hiçbir şeyi hayal edemez. Hayalinizi gerçekleştirmek için ilk adımı atmak çok önemli, il adımı attığınızda hayalinizin yarısı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hayalini gerçekleştiren birçok kadından biri de siz olabilirsiniz. Eğer hayalinize inanıyorsanız, kadınların önündeki en büyük engel olan finans sorununu çözecek birçok kurum bulunuyor."