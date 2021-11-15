AMASYA (AA) - Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı başladı.

Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Mustafa Masatlı, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının, kapsamlı ve eş güdümlü politikaların birlikte uygulanmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Kurumlar tarafından hazırlanan eylem planının, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının temellerini ve önceliklerini ortaya koyan önemli belgeler olduğunu aktaran Vali Masatlı, toplumun sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, dini değerler ile devletin çalışmaları neticesinde kadınların öneminin ve kıymetinin paha biçilemez olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Tüm bu ifade ettiklerimin ışığında canıgönülden vurgulamak isterim ki, kadın annemizdir ve baş tacımızdır, kadın eşimizdir, göz nurumuz, yoldaşımızdır, kadın çocuğumuzdur, canımızdan bir parçadır. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımıza huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Yerelleştirme Çalıştayı'nın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadınlarımız için çok önemli kazanımlara, çok önemli çalışmalara imza atarak bizlere öncülük ve rehberlik eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, yöneticilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Üç gün sürecek çalıştayın sonunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Amasya İl Eylem Planı taslağı hazırlanacak.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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