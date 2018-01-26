Amasya'da "Kadına Yönelik Şiddet" Semineri

Amasya'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen konferansa, psikolog Elif Kutluhan konuşmacı olarak katıldı.

Kutluhan, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği içerisinde çalışılan kurum ve kuruluşların sorumluluklarınını anlatarak, köklü ve gerçekçi bir çözüm için çok taraflı bir mücadelenin gerekli olduğunu vurguladı.