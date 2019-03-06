Amasya'da 'Kadına Şiddet' Tiyatral Gösteri ile Anlatıldı

AMASYA'da, Genç Kızılay Şubesi'nce kadına yönelik şiddete karşı sokakta 'Sessiz kalma' adı altında tiyatro etkinliği düzenlendi.

Amasya Genç Kızılay Şube Başkanlığı üyeleri, Yavuz Selim Meydan'ında kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' etkinliği gerçekleştirdi. Genç Kızılay Amasya gönüllüleri, ellerinde kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile etkinlik alanına geldi. Tiyatral gösteride yüzlerine makyaj yapılan kadınlara yönelik olumsuz davranışlar anlatıldı. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, Genç Kızılay üyelerini kutladı.

Genç Kızılay Amasya Şubesi üyeleri yaptıkları etkinlik ile kadınların maruz kaldığı olumsuz olayların önüne geçmek ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına tiyatral gösterim gerçekleştirdiklerini belirtti.

- Amasya

Kaynak: DHA