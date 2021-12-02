AMASYA (İHA) - Amasya'da ' Kaderimin Oyunu' heyecanı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı:

"Amasya'da herkes televizyonlarının başına kilitlenip bu diziyi izlemeli"

AMASYA - İlk bölümünün çekimleri Amasya'da yapılan 'Kaderimin Oyunu', 3 Aralık Cuma günü yayınlanmaya başlıyor.

Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatını ekrana getirecek.

Şehzadeler şehrinin güzelliklerini tanıtmayı amaçladıkları için izleyicileri ekran başına davet eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Herkes televizyonlarının başına kilitlenip bu diziyi izlemeli. Dizi kesinlikle başarılı olacak" dedi.

Fragmanı büyük ilgi gören dizinin Amasya için bir fırsat olacağını vurgulayan Başkan Sarı, "Bu kentte ne var' diye soracak olursanız. Amasya'da tarih var. Doğa, medeniyet, kültür, hayat var. Amasya'da aşk var. Çünkü burası Ferhat ile Şirin'in diyarı" diye konuştu.

Yeşilırmak'ın kıyısında sıralanan Yalıboyu Evleri, 2 bin yıllık tarihi surlar ve geçmişe meydan okuyan köprüleriyle Avrupalı aşıkların romantik şehri Venedik'i aratmadığı için gelenlerin kenti "Anadolu'nun Venedik'i" diye adlandırdıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, "Biz tayyareyiz, Venedik helikopter. Gelsinler de görsünler. Bizim seviyemiz daha yüksek" şeklinde konuştu.

Dizi ekibinin Amasya'yı doğal bir film stüdyosuna da benzettiklerine değinen Sarı, yapımcı ve yönetmenleri davet edip her türlü imkanı sağlayacaklarını söyledi.

3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak diziyi heyecanla beklediklerini anlatan vatandaşlardan Adeviye Yardım, "Orada 'Amasya' diye haykırması bile bana gurur veriyor" ifadelerini kullanırken Mustafa Özcan ve Mahmut Uysal da hiç kaçırmadan izleyeceklerini belirttiler.