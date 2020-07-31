Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti
Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti Amasya'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar vatandaşlara alanı dar etti, sahiplerine saldırdı.
31.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:39
Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti
AMASYA - Amasya'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar vatandaşlara alanı dar etti, sahiplerine saldırdı.
Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık, hem sahibine hem de çevredeki vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbelerine maruz kaldı. Kurbanlıklar güçlükle kontrol edildi.
Kaynak: İHA