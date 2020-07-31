Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti Amasya'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar vatandaşlara alanı dar etti, sahiplerine saldırdı.

Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti AMASYA - Amasya'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar vatandaşlara alanı dar etti, sahiplerine saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık, hem sahibine hem de çevredeki vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbelerine maruz kaldı. Kurbanlıklar güçlükle kontrol edildi. Kaynak: İHA