Amasya'da kaçak 33 bin 100 makaron ele geçirildi - Haberler
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Amasya'da kaçak 33 bin 100 makaron ele geçirildi

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da kaçak 33 bin 100 makaron ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 bin 100 makaron ele geçirildi.

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 bin 100 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Suluova ilçesinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kaçak 29 bin 600 boş, 3 bin 500 doldurulmuş makaron, 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, özel olarak matbaada basılmış boş sigara paketleri ile bandroller bulundu.

Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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