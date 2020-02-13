Amasya'da jandarmadan sürücülere 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi
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Amasya'da jandarmadan sürücülere 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülerin tespitine yönelik uygulama yaptı.

13.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:04
Amasya'da jandarmadan sürücülere 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi

'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülerin tespitine yönelik uygulama yaptı.


Yurt genelinde düzenlenen uygulama kapsamında ilde bin 13 araç kontrol edilirken 61 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tespit edilen eksiklikler dolayısıyla 21 araç trafikten men edildi.


Ekipler, sürücülere ve araçlardaki yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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