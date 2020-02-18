Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı

18.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:05

AMASYA'da jandarma ekipleri kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, Akdağ, Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara dağıttı.

Kaynak: DHA