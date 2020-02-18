Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı
Haberler » Güncel » Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı - Haber

Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı

AMASYA'da jandarma ekipleri kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

18.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:05
Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı

'da ekipleri kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, Akdağ, Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara dağıttı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler