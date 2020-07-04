Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı - Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı Amasya'da bir taksi durağına ait ticari taksinin motor kısmına giren kedi, başka araçların motorlarına da kaçınca, itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

- Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı

AMASYA - Amasya'da bir taksi durağına ait ticari taksinin motor kısmına giren kedi, başka araçların motorlarına da kaçınca, itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Amasya'nın Yüzevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kedi sesi duyan taksi şoförü kaputunu açtığında kedinin motor kısmına girerek burada sıkıştığını gördü. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan taksi şoförü durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine gelerek, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardıkları sırada, yavru kedi ellerinde kaçarak 5 ayrı aracın motor kısmına daha kaçtı. İtfaiye ekipleri uzun süren çabalar sonunda kediyi kurtardılar. Sakinleşen yavru kedi, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA