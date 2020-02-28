Amasya'da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

28.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:18

Suriye'nin İdlib şehrinde hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Amasya'da dükkanlar, cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı.



Rejimin hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması ülkede büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı. Amasya'da vatandaşlar bayrak asarak tepkilerini dile getirdi. Sinan Eraslan isimli vatandaş, "Her Türk vatandaşı gibi biz de gerçekten çok üzüldük. Allah devletimize güç kuvvet versin, askerlerimizi korusun, şehitlerimize rahmet etsin. Gün birlik günü. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı sureci de anlatacağız" dedi.



Necati Apaydın ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak çok üzgünüz. Rusya bize hem destek verir gibi duruyor hem de köstek oluyor. Bu saldırının intikamını muhakkak alacağız ama çok üzgünüz kan ağlıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.



Bayrak asan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AMASYA

Kaynak: İHA