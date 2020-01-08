Amasya'da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
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Amasya'da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

08.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:32
Amasya'da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

'nın ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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