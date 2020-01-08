Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü
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Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

08.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:12
Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü

'nın ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derya Kuşbudu (42), Çağlayan Yağmur Köse(27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aşkın Bayrak ise Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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