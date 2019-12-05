Amasya'da iş yeri yangını
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Amasya'da iş yeri yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

05.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:10
Amasya'da iş yeri yangını

'nın ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Remzi Özkanca Caddesi'nde bulunan tatlıcı imalathanesinde çamaşır makinesinden çıkan yangına Merzifon Belediyesi Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangında maddi zarar meydana geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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