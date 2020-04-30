Amasya'da iş kazası: 1 ölü

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Ilıca köyünde bir şahsın bahçesinde sondaj çalışması yapan Şaban Yüce (48), üzerine sondaj makinesine ait demir parçanın düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Yüce, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA