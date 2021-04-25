Amasya'da ırmağa düşen köpeği itfaiye kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde ırmağa düşüp bataklığa saplanan köpeği, itfaiye eri kurtararak kıyıya çıkardı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ırmağa düşüp bataklığa saplanan köpeği, itfaiye eri kurtararak kıyıya çıkardı.

Yeşilırmak'ta bir köpeğin mahsur kaldığını ve bağırdığını duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ırmağın kenarında bataklığa saplanan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Taşova Belediyesi itfaiye erleri, suya yaklaşarak köpeği mahsur kaldığı yerden "köpek yakalama aleti" ile kurtardı. Kurtarılan köpeğin, yaralı olduğu, sol arka bacağının üstüne basamadığı kameralara yansıdı. Yaralı köpeğin muayenesinin yapılması için belediye veterineri çağırıldı. Olay yerine gelen veteriner incelemesini yaptıktan sonra, köpeğin aşısının yapılması için haberi görüntüleyen gazeteciden yardım istedi. Gazeteci köpeğin kaçmaması ve saldırmaması için tutarak veterinerin aşılamasına yardım etti.

Köpeğin suda olduğunu ve bağırışını duyan vatandaş Yusuf Kervan, "Market alışverişinden dönerken, ırmak kıyısını tercih ettik. Gelirken çok acı bir köpek sesi duyduk. Sürekli böyle, imdat çağrısı gibi sanki. Baktığımızda otların içerisinde ayakları batmış, sadece kafa kısmı görünüyor. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler, kurtardılar. Gördüğünüz gibi tedaviye ihtiyacı var galiba. Veterinerimizde tedavi edecek. Hayvanlar hakkında böyle duyarlı olmak, itfaiyemizin, halkımızın çok güzel bir duygu. İnsana huzur veriyor. Mutluluk veriyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı