Amasya'da inşaatta göçük: 4 işçi yaralı
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Amasya'da inşaatta göçük: 4 işçi yaralı

Amasya'da inşaatta göçük: 4 işçi yaralı Amasya'nın Suluova ilçesine bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

15.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:46

Amasya'da inşaatta göçük: 4 işçi yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesine bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ETAŞ Et Entegre Tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada ahşap iskele çöktü. İnşaatta çalışan 4 işçi göçük altında kaldı. Suluova ve Amasya İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da inşaatta göçük: 4 işçi yaralı

Kaynak: İHA

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