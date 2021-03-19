Amasya'da incir, elma ve kiraza alternatif olacak
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Amasya'da incir, elma ve kiraza alternatif olacak

19.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:21
Amasya'da incir, elma ve kiraza alternatif olacak

Amasya'da valiliğin hayata geçirdiği proje kapsamında çiftçilere 3 bin 750 adet incir fidanı dağıtıldı.

Amasya'da valiliğin hayata geçirdiği proje kapsamında çiftçilere 3 bin 750 adet incir fidanı dağıtıldı. Bursa'da üretilen incirin yüksek pazar fiyatı ile yurtiçi ve yurt dışı piyasadan yoğun talep görmekte olduğunu belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bu katma değerli ürün için toprağımız ve iklimimiz de oldukça uygundur. Bu yıl 150 dekarlık alanda bu ürünü deneyecek beklediğimiz verimi alırsak seneye dikim miktarımızı daha da arttıracağız" dedi.

Kentin üretiminde ilk sıralarda olduğu misket elması ve kirazın yanına alternatif meyveler de eklenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, "Yaptığımız çalışmalarla ilimize ve toprak yapımıza uygun olan cennet hurması ve incir üzerine projeler geliştirdik. Daha önce cennet hurması fidanlarını üreticilerimize dağıtmıştık. Bugün de incir fidanlarını üreticilerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Daha önce görev yaptığı Bursa'da incir üretimini detaylarıyla gözlemle fırsatı bulduğunu hatırlatan Vali Masatlı, "O bölgede üretilen incir yüksek pazar fiyatı ile yurtiçi ve yurt dışı piyasadan yoğun talep görmektedir. Bu katma değerli ürün için toprağımız ve iklimimiz de oldukça uygundur. Bu yıl 150 dekarlık alanda bu ürünü deneyecek beklediğimiz verimi alırsak seneye dikim miktarımızı daha da arttıracağız" şeklinde konuştu.

Devletin halkın refah seviyesini arttırmak adına ekonomiye, üretime ve istihdama en küçük katkıyı sağlayana bile her türlü imkanı seferber etmekte olduğuna dikkat çeken Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yıldır yapılan hizmetler ve ülkemizin gösterdiği gelişim tüm dünyanın dikkatini çekmekte ve takdir toplamaktadır. Bu durum sanayiden ticarete, hizmet sektöründen ulaşıma, teknolojiden tarıma kadar her alanda kendini göstermektedir. Devletimizin sağladığı bu desteklerden sonra üreticilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Onlar bu fidanlara en iyi şekilde bakar ve verim almaya başlarsa hem kendileri hem Amasya, hem de ülkemiz kazanacaktır. Dağıtımını yapacağımız bu fidanların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, bu proje için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Amasya'da incir, elma ve kiraza alternatif olacak
Amasya'da incir, elma ve kiraza alternatif olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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