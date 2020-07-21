Amasya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 2020 yılı ilk altı ayının iş gücü eğitim faaliyetleri, Denetim Kurulunca 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen kurs ve programların denetimleri değerlendirildi.

Vali Masatlı'nın değerlendirmeleri ve katılımcıların görüşlerini bildirmelerinin ardından İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz, kurum çalışmaları ile ilgili sunum yaparak kurul üyelerini 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA