Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Mustafa Dindar (46) idaresindeki 34 EBD 13 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde, Hasan Kel'in kullandığı 05 BG 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Dindar ile eşi Esma (34), çocukları Ahmet Enes (3) ve Muhammet Talha Dindar (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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