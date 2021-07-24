Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaya Çolak (45) idaresindeki 34 CLJ 889 plakalı otomobil, Kozluca köyü mevkisinde İsa Akgül'ün (35) kullandığı 05 ABK 369 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta bulunan Dilek Akgül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk