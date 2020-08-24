Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Amasya'dan Çorum'a giden, Burhan Özdemir'in kullandığı 60 HU 058 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Yusuf Taş idaresindeki 34 CGF plakalı otomobille çarptı. Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Özdemir, yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA