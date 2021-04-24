İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızseki köyünde Mehmet Geriş'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İftar saatine denk gelmesi nedeniyle itfaiye ve jandarma ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından oruçlarını evin bahçesinde açtı.

İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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