Amasya'da İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Amasya'da iki katlı ahşap ev kül oldu



AMASYA'da Merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın sonrası ahşap ev kül oldu.



Yangın, dün akşam Amasya merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ergün B.?ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ahşap evden yükselen alevleri gören komşular durumu Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangın noktasına gelerek duruma anında müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda yükselen alevler kontrol altına alınarak etrafında bulunan evlere sıçraması önlendi. Soğutma çalışmaları sonrası çökme tehlikesi olan 2 katlı ahşap ev Amasya Belediyesi'ne ait iş makineleri ile önlemler alınarak yıkıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.