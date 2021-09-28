Amasya'da iki çocuğa çarpan kadın sürücü baygınlık geçirdi - Haberler
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Amasya'da iki çocuğa çarpan kadın sürücü baygınlık geçirdi

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da iki çocuğa çarpan kadın sürücü baygınlık geçirdi

Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki çocuk yaralandı, kadın sürücü baygınlık geçirdi.

AMASYA (AA) - Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki çocuk yaralandı, kadın sürücü baygınlık geçirdi.

Gülten A. yönetimindeki 34 DOS 769 plakalı otomobil, Ellibeşevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.İ. (9) ve A.B.İ'ye (12) çarptı.

Kazada yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gülten A. ise baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla kadın sürücü de hastaneye götürüldü.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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