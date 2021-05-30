AMASYA'DA HEYELAN ANI KAMERADA

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan anı, bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan anı, bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, sağanağın ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Heyelanı görüntüleyen vatandaş bu sırada büyük korku yaşadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelan sonucu tarla zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı