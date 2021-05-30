Amasya'da heyelan anı kamerada
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Amasya'da heyelan anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Güncel

Amasya'da heyelan anı kamerada Ağaçları yerinden söktü, önüne kattığını götürdü Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı.

Amasya'da heyelan anı kamerada

Ağaçları yerinden söktü, önüne kattığını götürdü

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı. Heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

Amasya'da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelan meydana getirdi. O an da tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.

Amasya'da heyelan anı kamerada
Amasya'da heyelan anı kamerada
Amasya'da heyelan anı kamerada
Amasya'da heyelan anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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